Sequía también obliga a pescadores de Honduras a migrar

Buena parte de la migración de centroamericanos que pasan por México ocurre por razones estrechamente relacionadas con la sequía y el cambio climático. Las poblaciones pesqueras de Honduras son ejemplo de ello.

Hace dos años, Javier sacaba tres mil 700 kilos de camarón de su vivero, ubicado en la comunidad La Brea, del municipio de Nacaome, Honduras.

En sus buenos tiempos, así cosechaban sus trabajadores la producción de camarón, hoy, su laguna no tiene ni una gota de agua y tampoco genera un solo empleo.

Ya se me fueron dos trabajadores para Estados Unidos, se me han ido por la falta de empleo”, aseguró.

En Honduras, la temporada de invierno inicia en mayo y termina en octubre cuando suelen llegar las lluvias. La mayoría de la población sobrevive de la pesca y del cultivo de camarón con las aguas del Golfo de Fonseca, en el Océano Pacifico, pero este año poco les ha llovido.

El camarón se muere cuando no llueve, se nos muere cuando no hay agua porque nosotros no tenemos bomba para darle, para que el camarón se refresque, cuando no llueve se nos muere el camarón”, comentó Martha Rubio, productora de sal y camarón.