Sequía por cambio climático en Honduras obliga a campesinos a migrar a EEUU

El mes de junio llegaron a Estados Unidos 104 mil migrantes; 29 mil fueron detenidos en nuestro país y siguen llegando, ¿por qué? Para entender este fenómeno hay que ir a las comunidades expulsoras.

“Aquí sembraba maíz, macillo y frijoles, hoy no sembramos nada”, dijo Urbano Euceda.

¿Qué les afectó?

“No pues la sequía, la sequía. Hoy no llueve, hoy por eso que la gente algunos de acá, de nuestro país, nuestras familias, nuestros hermanos se van para Estados Unidos”, apuntó Urbano Eucena.

Urbano Euceda vive en la aldea El Trapiche, del municipio de Langue, en el departamento de Valle, ubicado en el sur de Honduras por encontrarse cerca del Ecuador, en este país solo hay dos estaciones. El invierno, que inicia en mayo, registra las temperaturas más bajas por las lluvias, pero en pleno julio no han llegado y la temperatura alcanza hasta 40 grados centígrados.

“Ese tanque lo tenía lleno de agua, pero ahora ya no le echo agua, porque el agua ya no hay, pue me lo donó Save The Children, cuando lo terminamos de hacer yo encantado porque me dijeron que de acá yo iba a trabajar, ahí tengo las mangueras para poner la instalación del riego, pero y que, y los inverno, no hay nada, no hay agua”, expuso Urbano Euceda.

Este es el llamado “Corredor seco” formado por 13 departamentos de Honduras, donde se han perdido 65 mil hectáreas de cultivo de granos básicos.

“Aquí a causa del cambio climático podemos ver que la época de sequía ha afectado bastante el área de cultivos y si logramos ver el río también ha sufrido sus consecuencias porque hay poca agua y esto no, nos va ajustar como para sobresalir con las cosechas”, comentó Marco Tulio Monte, de Caritas Pastoral Social, al sur de Honduras.

Por la falta de agua, decenas de pueblos, que viven de la agricultura, se encuentran abandonados.

“Esa familia de ahí de esa casa todos se fueron. Toda la familia se fue, se fueron para Estados Unidos y no se sabe si estarán vivos o estarán muertos”, dijo Urbano Euceda, campesino de Honduras.

De las 15 familias que vivían en la aldea El Trapiche, únicamente quedan cinco.

“Él de ahí se fue, él de ahí se fue también, el marido de ella y la otra que vive ahí también se fue. Este señor es uno de los hermanos de los que están en Estados Unidos mire, es una gran pobreza, aquí, en este país, imagine como no se va a ir uno de acá”, expuso Urban Euceda, campesino de Honduras.

“Sembramos, pero la milpita se está secando, nos faltó la lluvia. A veces uno cuando no haya para donde está la salida, es donde uno migra ya por obligación, uno tiene niños y le duele ver que sus hijos sufren. Mire la situación que tenemos en la escuela ya no nos vienen a dar clases”, Walter López, campesino de Honduras.

“Antes sólo migraban jornaleros, hoy migran hijos de productores, los mismos productores migran hoy. Un pueblo pequeño cada semana se van 10, 9, 8 cuando menos 7”, dijo Dulio Medina, de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos, Honduras.

Si no llueve en las próximas semanas, Urbano tiene pensado migrar con sus once hijos y para juntar un poco de dinero piensa vender sus cinco vacas.

“Esa es la fe que tengo de venderlos para irme a Estados Unidos. Hay que irse a los últimos días, por lo menos ya de octubre, porque aquí no hacemos nada. Como le digo a morirnos a otro lado, hay que mire el gobierno donde caigamos porque aquí está perro, esto”, apuntó Urbano Euceda, campesino de Honduras.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

