Sepultan a 13 comuneros asesinados en Oaxaca por conflicto agrario

El pueblo de Santa María Ecatepec, Oaxaca, rindió homenaje a los 13 comuneros que fallecieron el pasado lunes durante una emboscada, presuntamente perpetrada por habitantes de San Lucas Ixcotepec, comunidad vecina con quien mantienen un conflicto agrario.

Este miércoles, habitantes de Ecatepec y de otros pueblos vecinos se reunieron frente a la iglesia de Santa María, en el centro de la población, para despedir a las víctimas del ataque armado.

No tenemos palabras como describir, lamentablemente tenemos a 13 ciudadanos acaecidos, presentes y creo que exigimos justicia ante el gobierno, en este caso, créanme que a nombre de la autoridad municipal vamos a exigir que se cumpla, que se castigue a los responsables”, indicó Silvano Zárate Aragón, presidente municipal de Santa María Ecatepec.

El pasado lunes, unos 20 comuneros de Ecatepec limpiaban un predio en disputa con Ixcotepec, con la intención de sembrar milpa y maguey.

Sin embargo, al no acatar la exigencia de retirarse, les empezaron a disparar.

Fue algo planeado, yo creo, porque nuestros ciudadanos estaban trabajando, no hacían otra cosa más que buscar el bien de sus familias, justicia, nada más, que esto no quede impune, porque no somos los culpables y eso lo puedo decir con seguridad”, externó Erika Sánchez, familiar de víctima.