Senadores electos de Nuevo León no rebasaron gastos de campaña: INE

Los senadores electos por Nuevo León, Samuel García y Víctor Fuentes no rebasaron los topes de gastos de campaña, informó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de que el Tribunal Electoral ordenara al INE recalcular los gastos de campaña de los contendientes por considerar que “se apropiaron indebidamente de marcas de playeras deportivas y de caricaturas” al exhibirse en redes sociales, se informó que Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato del Partido Movimiento Ciudadano se benefició por la supuesta promoción con 196 mil 602 pesos que sumado a los 10 millones 141 mil 219 reportados gastó: 10 millones 337 mil 822 pesos de un monto total de tope de gasto de campaña de 17 millones 185 mil 332 pesos.

Mientras que Víctor Oswaldo Fuentes Solís, candidato del Partido Acción habría obtenido un beneficio con fines electorales de 143 mil 515 pesos, que se sumados a los 11 millones 294 mil 198 peso reportados dando un total de 11 millones 437 mil 713 pesos del tope de 17 millones 185 mil 332 pesos determinado por la autoridad electoral.

Para determinar el monto, la Unidad de fiscalización tuvo que calcular el costo de cada like o comentario en Facebook e Instagram.

Los consejeros cuestionaron el ordenamiento del Tribunal Electoral que pidió imponer un beneficio económico por las publicaciones en redes sociales.

Pues ahora cómo, hay que cuantificar, pero no hay que usar parámetros comerciales, pues está medio complicado como lo plantea el Tribunal la verdad de las cosas, es todo un tema ver si el uso de las marcas puede tener algún esquema específico de beneficio o no, pero creo que no tenemos tampoco demasiados elementos como para poder establecerlo, las playeras de los equipos de fútbol se usan”, señaló Marco Antonio Baños, consejero del INE.

Mi preocupación es que en esta resolución tuvimos que recurrir a criterios que mucho rayan y lo digo con mucha preocupación, pero sin alternativas como autoridad en el campo de la subjetividad y no es una buena ruta creo yo por la que debemos enderezar la interpretación en materia electoral”, enfatizó Lorenzo Córdova, consejero Presidente del INE.