Senador de Morena presenta iniciativa para revocar presidencia de CNDH

El senador de Morena, Germán Martínez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para revocar presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La iniciativa propone que no haya reelección en el cargo y que a los 30 meses de su nombramiento se le someta a una evaluación para que el Senado determine si continua o no en funciones.

“Si se aprobó la revocación del Presidente de la República, por qué no examinar, analizar, con templanza, con tranquilidad, la revocación, el examen, el estudio del Ombudsperson. No es contra nadie, es a favor de que se evalúe al Ombudsperson. Yo quiero una reforma integral de la Comisión que diga no al nepotismo y que diga sí a la austeridad. No quiero una Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos que gane más que el Presidente”, dijo Germán Martínez.