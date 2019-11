Monreal pide juicio político a funcionarios que no acaten a la CNDH

El senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió juicio político y destitución a los funcionarios que no acaten recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Así respondió en entrevista, luego de que el presidente de la CONAGO, Francisco Dominguez, gobernador de Querétaro, anunció que los mandatarios estatales de militancia panista no acatarán las recomendaciones del organismo que hoy encabeza Rosario Piedra Ibarra, por considerar ilegal su nombramiento.

Recordó la obligatoriedad que impone el artículo 102 constitucional.

“De acuerdo con el 102, todas las recomendaciones tienen que ser atendidas todas y la autoridad tiene la obligación de atenderlas, nada de que yo no la atiendo porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado, es un mecanismo que establece la Constitución y la ley en el caso de desacato y en el caso de que persista el desacato puede existir juicio político y destitución. No es correcto, no es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante mandar al diablo las instituciones. Me parece que es una mala idea”, dijo Monreal.

De inmediato la bancada del PAN le respondió, en conferencia de prensa.

“Por más que emita recomendaciones, pues seguramente se le contestará; en fin, pero no va a tener la fuerza para hacerlas valer entonces, al senador, coordinador, yo le diría que el mismo artículo 102 establece los requisitos para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿y qué creen?, que establece dos terceras partes de los votos del Senado y ésos no los logró Rosario Piedra, no es ella titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está usurpando el cargo, es ilegal. Vamos a ir hasta la última instancia legal para tumbar este procedimiento ilegal”, señaló el senador panista Damián Zepeda.

Los senadores panistas mostraron en esta conferencia dos documentos que, afirmaron, son prueba de que Rosario Piedra incumple los requisitos para presidir la CNDH.

Se trata de un oficio que firma la directora del secretariado del INE, Daniela Casar García, en la que informa de la integración de los órganos directivos a nivel estatal y nacional de Morena.

Ahí aparece María del Rosario Piedra Ibarra como consejera nacional.

Los panistas también mostraron la carta de protesta que presentó a los senadores la hoy presidenta de la CNDH, de haber cumplido con los requisitos constitucionales para ocupar este cargo.

Entre ellos aparece “No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación”.

En conferencia posterior, por separado, respaldaron esta afirmación los senadores Claudia Anaya del PRI y Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Macera, coordinador del PRD, declaró que la batalla jurídica contra Rosario Piedra Ibarra llegará hasta las últimas consecuencias.

Con información de Guadalupe Flores.

FJMM