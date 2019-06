Aprobación del T-MEC es señal de unidad en México: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó en Despierta con Loret que la aprobación del T-MEC en el pleno es una señal clara de que hay unidad en México y están de acuerdo con el tratado.

El senador Monreal reiteró que el miércoles fue un día importante para el país y para la República, pues “todos los partidos, sin excepción, votaron por unanimidad”.

Ricardo Monreal explicó que se registraron cuatro votos en contra, tres de Morena y uno del independiente, de Álvarez Icaza, “pero todos los partidos cumplieron con su responsabilidad, actuaron con una altura debida y pensando en el país y mostraron lo que es una fecha trascendente”.

Aprobación del T-MEC en el Senado. (senadomexicano)

El legislador enfatizó que la aprobación del T-MEC fue una buena noticia incluso para los mercados, pues están reaccionando positivamente.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson en una entrevista con la BBC, en donde consideró que México cometió un error al aceptar todo lo que quería Trump y advierte que el presidente López Obrador se dará cuenta de que no puede aceptar “por siempre todo lo que exija un ‘bully’ como Donald Trump” y que en algún momento tendrá que decidir si lo enfrenta o mantiene su política de “amor y paz”, Monreal se limitó a decir que es “normal” la posición.

Es normal la posición de la exembajadora, ella es adversaria de Trump, lo expresó siempre y es una posición política en la que yo no me involucro. Trump no es de mis clásicos, tampoco lo va a ser, tampoco soy un adversario irracional, soy un modesto coordinador y creo que la exembajadora tiene su opinión respetable”, señaló.