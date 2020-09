Sector privado, única esperanza para que México crezca: Alfonso Romo

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que ante una inversión pública etiquetada y un gasto público restringido, lo único que tiene México para crecer es la inversión privada.

Te recomendamos: Alfonso Romo hace autocrítica a la 4T; asegura que hay una discusión interna

“No tengo ninguna duda, a pesar de toda la dialéctica, de que el sector privado es la única esperanza para crecer en este país. Hay que tener un gabinete que tenga una orientación a cero barreras a la inversión, tenemos que ser unos promotores de la inversión privada, no tiene otra salida este país que darle certidumbre jurídica, normativa y física al sector privado nacional porque vamos a ser los únicos que vamos a sacar a este país”, dijo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En una videoconferencia, directivos del Consejo Nacional Agropecuario le expusieron las preocupaciones que tiene este sector.

“Como sector hemos recibido varías embestidas: el recortarnos el 40% del presupuesto es un golpe muy duro. No tenemos un plan integral para la reactivación económica que enfrente la más grave crisis de cerca de un siglo, hoy lamentablemente no estamos en la misma mesa ni gobierno, ni iniciativa privada, ni sociedad ni academia que deberíamos estar trabajando en un vital acuerdo nacional, que le hemos insistido, por tres veces desde el CCE a nuestro presidente, más no ha dado su visto bueno”, explicó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.