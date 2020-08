Alfonso Romo hace autocrítica a la 4T; asegura que hay una discusión interna

Durante la asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, hizo una autocrítica al Gobierno Federal y a la 4T.

Te recomendamos: Coronavirus atrae a México oportunidad de inversión, afirma Alfonso Romo

Alfonso Romo reconoció la cultura de trabajo y la mística que tiene en la Caintra para motivar la creatividad y la innovación.

Adrián Sada Cueva, presidente de Caintra, pidió al Gobierno Federal y a los legisladores desarrollar programas de apoyo para la industria que ha resultado afectada por la pandemia.

Le pidieron también al jefe de la Oficina de la Presidencia que el Gobierno Federal cree condiciones para atraer inversiones, que se demuestre que en México hay un estado de derecho, con certeza jurídica y respeto a las reglas del juego.

Alfonso Romo les dijo que después de la reunión que tuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en Washington, los representantes comerciales de Estados Unidos mencionaron que para que la relación comercial sea exitosa hay 3 palabras clave:

“Honren los contratos, así de sencillo, ese fue el mensaje de fondo, porque si no hay esto no hay certidumbre y si no hay certidumbre no hay un ambiente propicio para la inversión”, agregó Alfonso Romo.