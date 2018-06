Roseanne Barr, arrepentida del tuit racista que motivo su despido de ABC

La actriz estadounidense Roseanne Barr se mostró arrepentida y dijo que siente remordimientos tras el tuit racista que provocó su despido de la cadena ABC y la cancelación de la popular serie que ella misma protagonizaba y que llevaba su nombre.

En una emotiva entrevista en “podcast” con su amigo el rabino Shmuley Boteach, que ha sido difundida por varios medios estadounidenses, la actriz muestra su tristeza y, entre lágrimas, asegura que no quiso herir a nadie con sus mensajes en la red social Twitter.

La actriz causó una gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarrett, que fue asesora del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegurando en un mensaje racista que su aspecto era como si los Hermanos Musulmanes y la película “Planet of the Apes” hubieran tenido un hijo.

Barr, conocida defensora del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, borró el mensaje de su perfil de Twitter, pidió perdón y dijo que abandonaría esa red social.

A pesar de sus disculpas, la cadena ABC decidió suspender el rodaje de la serie de la que es protagonista y creó una secuela con los mismos personajes excluyendo a Barr del reparto.

Cuando lastimas a la gente incluso sin querer, no hay excusa. No quiero huir y argumentar con excusas. Pero me disculpo con cualquiera que piense, o se sienta ofendido, y que crea que quise decir algo que, de hecho, no quise decir. Era mi propia ignorancia, y no hay excusa para esa ignorancia “, ha dicho en la entrevista.