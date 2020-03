Roban tres cilindros de gas cloro ‘muy tóxico’ en Tlahuelilpan, Hidalgo

En Hidalgo, robaron de tres cilindros de gas cloro, altamente tóxicos, durante la mañana de este sábado en las instalaciones del pozo Miravalle de la Comisión del Agua ubicada en la carretera Tlahuelilpan Juandhó, del municipio de Tlahuelilpan.

De acuerdo con información de Protección Civil, los cilindros que tienen una capacidad de 68 kilogramos cada uno y son utilizados para la potabilización del agua, dos de ellos estaban vacíos y uno más se desconoce la cantidad de producto que tenía.

“Son tres cilindros, no sabemos la cantidad exacta del contenido que guardan cada uno de los cilindros, pero bueno es importante no manipularlos (…) Es un cilindro mucho más delgado, como, parecido a un tanque de oxígeno, en ese contexto, más delgado, más alto diferente a uno de gas L.P. por ejemplo son tubos más delgados”, dijo Enrique Padilla, director de Protección Civil de Hidalgo.

Protección Civil alerto a los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro para activar los protocolos de búsqueda y advertir a la población para que no los manipulen en caso de localizarlos y den aviso de inmediato a las autoridades

“Tiene un grado de toxicidad ya sea al contacto con la piel, a la ingestión o sea tiene un nivel tóxico y aunque no es su peligro de incendio o explosión, aunque no es un combustible, pero facilita la combustión con otras sustancias, por eso es importante no manipularlo ya que el contenido en el cilindro está seguro”.