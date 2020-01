A un año de la explosión en Tlahuelilpan, la tragedia que dejó 194 huérfanos

El sábado 18 de enero se cumple un año de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelipan, Hidalgo, que dejó 137 muertos, 69 en el lugar y 68 en hospitales. Se tomaron 154 muestras genéticas para la identificación de las víctimas y entre las víctimas, los más vulnerables: 194 menores quedaron huérfanos.

Ya pasó un año y pues me he puesto a trabajar, sí trabajo para sacar adelante a mis hijos. Perdí a mi esposo, a mi papá y a mi hermano. Ha sido un poco triste pero ya, o sea uno ya lo va superando poco a poco y ahora sí que yo me he puesto a trabajar para mis hijos y ahí voy”, dijo Liliana Reyes, vecina de Tlahuelilpan.