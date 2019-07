Sobreviviente de Tlahuelilpan regresa a México tras 6 meses de tratamiento en EU

Esta tarde, un avión procedente de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a bordo viajaba Emmanuel, un lesionado por la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida en enero pasado, acompañado de su mamá.

Te recomendamos: Suman 109 muertos por explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo

Emanuel recibió atención médica en Galveston, Texas, gracias a la fundación Michou y Mau.

Foto: Emmanuel, sobreviviente de Tlahuelilpan. (FOROtv)

Regresará a su casa en Tlahuelilpan, Hidalgo, y retomará sus actividades académicas.

Emanuel aún necesita cirugías reconstructivas, pero se encuentra en buen estado de salud.

“Me dicen que estoy bien, voy a regresar para que me reconstruyan mi oreja, me liberen mi brazo y a lo mejor me hacen el cabello acá atrás”, indicó Emmanuel.

Con información de FOROtv.

Rar