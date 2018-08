Restos de McCain son honrados en el Capitolio de Arizona

Este miércoles, los restos del senador estadounidense John McCain llegaron al Capitolio del estado Arizona, lo que marca el inicio de varios días de homenajes al excandidato republicano a la presidencia y exprisionero de guerra en Vietnam.

Los estadounidenses podrán dar el adiós a quien fuera representante de Arizona por más de tres décadas, en una ceremonia que dio inicio a cinco días de homenajes en Phoenix y Washington.

El cuerpo de John McCain será trasladado este viernes a Washington donde recibirá un tributo en el Congreso.

El considerado héroe de guerra será enterrado el próximo domingo 2 de septiembre en la Academia Naval de Annapolis, Maryland.

McCain, quien falleció el pasado sábado a los 81 años en su casa de Cornville, en Arizona, debido a un cáncer cerebral, es la tercera persona pública en recibir tantos honores en la capital del estado de Arizona en los últimos 40 años, afirmaron los organizadores de la ceremonia.

Las otras dos fueron la senadora estatal Marilyn Jarrett en 2006 y el medallista de oro olímpico Jesse Owens en 1980.

TRUMP NO ASISTIRÁ AL FUNERAL DEL SENADOR JOHN MCCAIN: CASA BLANCA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá al funeral del senador John McCain, fallecido hace dos días tras luchar contra un cáncer cerebral, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La nota precisó que, aunque Trump no asistirá a las exequias, ha pedido a tres altos funcionarios que lo representen: el secretario de Defensa, James Mattis; el jefe de Gabinete, John Kelly, y su asesor de seguridad nacional, John Bolton.

El portavoz de la familia de McCain, Rick Davis, citado por el diario The Washington Post, había avanzado anteriormente que el mandatario no tenía intención de acudir: “El presidente, por lo que sabemos, no asistirá al funeral. Es un hecho”, declaró Davis.

Con información de Agencias y AP.

RAMG