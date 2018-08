El senador republicano John McCain murió a los 81 años

El senador republicano estadounidense John McCain, que fue el rival del expresidente Barack Obama en las elecciones de 2008, falleció este sábado a los 81 años debido a un cáncer cerebral, informó su oficina.

McCain murió rodeado de sus seres queridos en su casa cerca de Sedona, Arizona, un día después de que su familia anunciara que había decidido suspender el tratamiento del cáncer que lo había alejado de la política en los últimos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había mantenido una tensa relación con McCain en los últimos años, lamentó su pérdida en un tuit poco después de conocerse la noticia.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

Cindy McCain, la viuda de John McCain escribió en Twitter que su corazón está roto.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

— Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018