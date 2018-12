Renuncia diputado Jorge Luis Preciado al fuero constitucional

El diputado federal panista Jorge Luis Preciado envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en la que le notifica su renuncia al fuero constitucional.

El diputado Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional (PAN), informó: “Me permito dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que por mi propia voluntad y sin existir dolo o presión de ningún tipo, a partir de esta fecha renuncio al fuero constitucional que con motivo de mi investidura me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En conferencia de prensa, el legislador del blanquiazul criticó la iniciativa del presidente de la República para eliminar el fuero porque, dijo, es la misma que la oposición en la Cámara de Diputados rechazó al mantener la inmunidad de los servidores públicos.

El diputado Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional (PAN), señaló: “Advertimos que había una farsa de Morena, que realmente no quieren quitar el fuero, lo único que hacen es cambiarle el nombre, es como ponerle un apodo a otra persona, pero es lo mismo: ‘Juan te llamas’, entonces, acá le cambiaron el nombre de fuero a inmunidad constitucional, y la inmunidad es el no ser separado del cargo hasta que no se pronuncie un juez en sentencia definitiva”.

Por ello hizo un exhorto a sus compañeros legisladores, diputados y senadores, así como a funcionarios públicos a renunciar voluntariamente al fuero, mientras no se elimine de la Constitución.

Con información de Héctor Guerrero.

RAMG