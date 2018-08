Recorte de presupuesto al Senado lo debilita: Cordero

El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, advirtió que el recorte del presupuesto a esta cámara podría tener efectos negativos a su labor legislativa.

En entrevista al término de la sesión de la Comisión Permanente, lo explicó así.

Parte de tener un Congreso profesional, independiente y autónomo, es tenerlo fuerte, que tenga los recursos para estar bien asesorado, que tenga los recursos para tener gente profesional y capacitada. Yo creo que cualquier cosa que debilite al Senado de la República, es algo que nos vamos a arrepentir después. Lo último que queremos es un Senado débil, un Senado que no tenga capacidad de análisis, un Senado que no tenga capacidad de debate, que no tenga capacidad de respuesta, porque lo único que estamos generando es un Senado dócil al Poder Ejecutivo Federal, y yo creo que ese no es el diseño de ninguna institución republicana”, detalló Ernesto Cordero, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.