Realizarán peritaje a ultrasonido de mujer que denunció robo de bebé en GAM

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, solicitó que se analice el ultrasonido que le realizaron a la mujer que denunció que estaba embarazada de gemelos y que después del parto, en el Hospital General de Ticomán, solo le entregaron a un bebé.

Una mujer que fue atendida durante su proceso de embarazo y que en algún momento un médico le había dicho que tenía un embarazo gemelo, sin embargo, tenemos el reporte de que en el hospital, al momento de practicar el alumbramiento, no era un embarazo gemelo, si no que únicamente fue un bebé”, dijo.

Ante la duda, el mandatario capitalino pidió que se haga un peritaje al ultrasonido.

Todo reside, me parece en un ultrasonido que interpreta que pudo ser un embarazo gemelar, vamos a pedir a los peritos de la Procuraduría que interpreten ese ultrasonido”, agregó.

Amieva afirmó que ya pidió a los hospitales públicos del Gobierno de la ciudad que refuercen la atención a las mujeres embarazadas y que sean precisos e inmediatos en la información que se brinda después de los partos.

La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México tiene abierta una carpeta de investigación por este caso y ya llamó a declarar a las enfermeras y médicos que estaban de guardia el día del parto de la mujer que denunció.

Denuncian más muertes de bebés en Hospital de Cuernavaca por infección

Familiares de los bebés fallecidos, presuntamente por una bacteria, en el Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, representados por la Asociación Civil Sociocracia, dieron a conocer las actas de defunción en las que aseguran que son más los decesos a causa de una infección, aunque en ninguna acta se especifica el tipo de bacteria que ocasionó las muertes.

Patricia Aguirre, madre de un par de gemelos que murieron por una bacteria, manifestó su sufrimiento por ver a su hija como sangraba, cuando estaba en el Hospital General de Cuernavaca. “Estaba llena de sangre y me duele en el alma ver todo eso, que no tenía la limpieza… Dicen que los niños venían enfermos, claro que no venían enfermos. Nada mas era la prematurez y pues yo sé que no me los van a devolver, pero lo único que quiero es que no haya más niños muertos”.

Según la Secretaría de Salud de Morelos, nueve bebés murieron en el Hospital General de Cuernavaca, cuatro de ellos por una bacteria, pero Azereth Sandate, presidenta de la asociación Sociocracia, indicó que los padres de los menores fallecidos “refieren que falleció uno más, o sea 10 y que había otros internados, incluso en Pediatría, que no es en el área de Cuidados Neonatales, sino en Pediatría, que también hubo fallecimientos”.

Acusaron presuntas malas prácticas de higiene, tardía respuesta ante un brote infeccioso y la falta de información sobre el estado de salud de sus bebés.

Con información de Arturo Sierra

LHE