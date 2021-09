Realizan censo del estado jurídico y condiciones de viviendas afectadas en Cerro del Chiquihuite

Hace dos décadas Antonio perdió sus piernas y el ojo izquierdo en un accidente, por lo que pasa gran parte del día postrado en una cama en una vivienda en el Cerro del Chiquihuite.

Te recomendamos: Afectados por desgajamiento en el cerro del Chiquihuite piden solución por sus viviendas

Pese a su discapacidad, Antonio se niega a desalojar su casa, ubicada en la zona considerada por las autoridades de mayor peligro, ante la posibilidad de un nuevo deslave del cerro del Chiquihuite.

“Yo estoy confiado en Dios, joven, que no pasa nada… ¿Le han ofrecido ayuda las autoridades para sacarlo de aquí?… Sí, me ofrecieron ayuda, pero no, ahora sí, no quiero, vaya, por decir, no acepto”, explicó Antonio García, habitante zona de riesgo.