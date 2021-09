Afectados por desgajamiento en el cerro del Chiquihuite piden solución por sus viviendas

Las familias afectadas por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, le pidieron a las autoridades una pronta respuesta sobre su situación, ya que actualmente no les han dicho nada sobre el futuro de sus viviendas.

La señora Eustacia y sus dos hijos perdieron todo por el desprendimiento de las piedras. Su casa quedó sepultada entre los escombros.

El viernes pasado acudió a la Casa de Cultura “Lázaro Cárdenas”, para registrarse ante las autoridades por los daños que sufrió. Solo pudo presentar su credencial de elector y un comprobante de domicilio.

“Sin casa, sin nada, autoridades me dice que me espere, no se para dónde nos van a ubicar porque, pues, aquí no es, o sea aquí me atienden, pero aquí no es mi casa es una iglesia, entonces estoy esperando autoridad de que ahora sí me ubiquen a donde voy”, dijo Eustacia Ángel Valentín, afectada.

Desde el 10 de septiembre, día en que se desgajó el cerro, Eustacia y sus hijos han dormido y comido en el albergue de la iglesia, la ropa que traen puesta se las regalaron.

“Aquí me han dado la ropa para cambiarnos y para irnos a bañar viene una persona por nosotros y nos trae, entonces, yo me voy a bañar a casa de las señoras que me brinden, entonces, ahorita me dan, me están dando comida, me están dando ropa, médico también tengo porque entré crisis. Gracias a Dios que mis hijos están aquí y estoy yo viva para contar a usted y a todos mis vecinos o los que me vengan a preguntar porque es increíble que yo esté viva y mi casa número 1 dañada”, indicó Eustacia Ángel Valentín, una afectada.

La señora Guadalupe Salazar también perdió su casa con el desprendimiento del cerro. Desde el día de la tragedia vive con su mamá en un cuarto que le prestaron. Han comido de las donaciones que les han hecho.

“Todavía no nos dicen nada, nada nos han dicho. Nos prestaron un cuartito aquí en la avenida Volcanes, ahí tengo a mi mamá. Esperar hasta que nos digan qué hacemos”, comentó Guadalupe Salazar, afectada.

Sobre si van a poder regresar a su misma vivienda o ya no, la señora Guadalupe compartió que no se les ha dicho nada.

En la zona del derrumbe este domingo continuaron los trabajos de estabilización y búsqueda de las dos personas desaparecidas.

Con camiones de volteo y retroexcavadoras las autoridades ingresaron material para estabilizar el lugar.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH