Productores veracruzanos de cempasúchil se ven afectados por la pandemia

Agileo es un campesino de la comunidad San Pablo Coapan, del municipio de Naolinco, en el estado de Veracruz.

Es uno de los pocos agricultores que sembró la flor de Cempasúchil para esta temporada.

Desde hace 40 años Don Agileo siembra varias hectáreas de flor, pero en esta ocasión no tiene la certeza que se vaya a vender.

“Esto es un albur que se juega, se gana o se pierde, si no sale todo lo agarramos para semilla, no pasa nada cuando es propio, pero algunos compran corte y pierden si no hay jalón”, comentó Agileo Rojas Hernández.