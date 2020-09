Presidenta de CNDH asegura ante diputados que es objeto de ataques y calumnias

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró ante diputados que es objeto de ataques y calumnias.

“Hemos sido y estamos siendo sujetos a una formidable campaña mediática de desprestigio y mentiras, pero puedo decirles que la CNDH hoy se maneja con absoluta honestidad y transparencia, para disculpar la ineptitud y falta de resultados de algunos colaboradores que afortunadamente ya no están, se ha pretendido difundir versiones escandalosas y calumniosas, al final la verdad saldrá a flote y lo que quedará son los resultados”, señaló Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH.

Al reunirse de manera virtual con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rosario Piedra Ibarra, rechazó las acusaciones de quienes exhibieron la comida que servían en las oficinas de Cuba 60, en el Centro Histórico de la capital del país.

“El menú era como el de cualquier hogar de la clase media: sopa de pasta, arroz, frijoles y guisado, aguas frescas, nada de comida gourmet y lo que se presentó como cortes finos no eran sino bistecs de res y cerdo y chambarete, lo que comía yo era exactamente lo mismo que comía el personal de limpieza y de vigilancia, aquí tengo las últimas listas de alimentos, representando un gasto mensual aproximado de 30 mil 190 pesos para abastecer entre 30 y 50 platillos diarios”, indicó Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH.

También negó despidos injustificados en la Comisión.

“Les puedo decir categóricamente que hoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hay problemas laborales y mucho menos despidos masivos ni injustificados, todo se ha hecho conforme a la ley y prueba de ello es que además de las demandas de renuncias voluntarias de los 17 ceses registrados en los últimos 9 meses, están en proceso 5 demandas por presuntos despidos injustificados, ninguno por cierto de los que se han manejado mediáticamente”, aseguró Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH.

Y es que diputados, incluidos de Morena, cuestionaron su actuación y hubo quienes exigieron su renuncia.

“Se nos informa, pero no se cumple con una verdadera rendición de cuentas que dé resultados, las víctimas, las madres de las víctimas, las jóvenes que están tomando varias instalaciones demandan ser atendidas”, refirió Lucero Saldaña, diputada del PRI.

“Estamos frente a una crisis de una institución que se deriva justamente, no solo del origen como fue electa, que me parece un tema fundamental porque yo no sé si sepan, tengan el conocimiento, pero ya hay una determinación de un juez para que se pueda reponer el procedimiento de cómo fue inicialmente definida la titularidad”, destacó Lorena Villavicencio, diputada de Morena.

“Desde la diputación que yo encabezo nos sumamos también a la exigencia que han hecho diversas víctimas que están ahora en las diversas ocupas de sedes de la CNDH en nuestro país, que le exhortamos a que tenga dignidad y que renuncie”, añadió Ana Lucía Riojas, diputada sin partido.