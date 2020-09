Presentan testigos para fortalecer acusaciones contra la dueña del Colegio Rébsamen

A tan solo unos días de que se conozca el veredicto final, en el juicio contra la maestra Mónica ‘N’, dueña del Colegio Rébsamen, por la muerte de 26 personas durante el sismo del 2017, los abogados de las víctimas presentaron a dos especialistas independientes en materia de ingeniería y de estructuras, que trataron de fortalecer la hipótesis del Ministerio Público de que en la remodelación del edificio, sí hubo actos de corrupción y de negligencia.

El martes 8 de septiembre se realizó la penúltima audiencia de testigos.

Al término, el abogado de la maestra Mónica ‘N’, explicó que los peritos independientes no tuvieron acceso al lugar de los hechos y sus dictámenes sólo fueron resultado del análisis visual de fotografías y de documentos de la carpeta de investigación.

“Los abogados de las víctimas presentan a un ingeniero en geotécnica que habla del sismo y presentan un especialista en estructura. Él sólo tuvo acceso a la carpeta de investigación, él no pudo realizar pruebas de campo y una pregunta precisa que le hicimos fue: ¿usted pudo tomar una muestra de concreto o pudo tomar una muestra de varilla? Claramente dijo no, ‘yo no pude tomar una muestra de varilla, soy particular, a mí no me lo permitieron y todos mis cálculos fueron estimativos, con lo que vi en las fotos y con lo que vi en los documentos’”, compartió el abogado Rosendo Gómez.