Precios de las gasolinas, sin cambios: Alfonso Romo

Alfonso Romo, designado jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el nuevo gobierno, informo que la próxima semana se reunirá con todos los ganadores de las licitaciones petroleras para juntos detectar y quitar lo que está frenando la implementación de la reforma energética y elevar la producción de petróleo.

“Lo que estamos diciéndoles: Ya ganaron las licitaciones, qué problemas tienen. Si tienen problemas de permisos lo que sea que tenemos que hacer para que ustedes cumplan inviertan y nos demuestren que la reforma sí va a traer inversión y más petróleo”, apuntó Alfonso Romo, próximo jefe de Oficina de la Presidencia.

Informó que todos los contratos petroleros hasta ahora firmados y que el equipo de transición ha revisado, están bien y se sienten cómodos con ellos.

Aclaró que el nuevo gobierno no aplicará control de precios y aunque la gasolina dijo están por arriba de los Estados Unidos, se mantendrán a niveles de mercado, con la misma mecánica del estímulo fiscal y mismo nivel del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a los combustibles.

“Velo, en Estados Unidos está en 13 pesos aquí en 19 hay mucho que hacer, pero hay que hacerlo despacio y con responsabilidad”, indicó Romo.

-¿Se moverá un poquito el estímulo fiscal a las gasolinas?

“No vamos a hacer ahorita nada, nada nuevo, no vamos a cambiar nada para no crear incertidumbre estamos creando confianza Entonces no vamos hacer nada que afecte la confianza”, señaló Alfonso Romo.

Expuso que de continuar con el ánimo de los inversionistas como hasta ahora el nuevo gobierno estima que nuestro país podría captar entre 35,000 y 40,000 millones de dólares de inversión extranjera directa para finalizar el sexenio.

Expuso lo anterior en el marco de un foro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales.

Con información de Guadalupe Flores.

LLH