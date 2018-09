Economía mexicana crecerá 1.8% en 2019, estima Alfonso Romo

La economía mexicana crecerá 1.8% en 2019, de acuerdo con la estimación preliminar de Alfonso Romo, designado Jefe de la Oficina de la Presidencia en el próximo gobierno.

“Nosotros para este año tenemos un estimado de 1.8 y el año que entra también, creemos en que todo lo que estamos haciendo, dé confianza […] y los programas que están por implementarse, los 35 programas pensamos que puede haber un jalón mayor”, apuntó el empresario.

Explicó que hay algunos factores inciertos para determinar el estimado de crecimiento del primer año de gobierno de López Obrador pues aún falta establecer el presupuesto definitivo y saber si Canadá firmará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Expuso lo anterior antes de participar en una comida con líderes mexicanos en donde les dijo que cada quien en su lugar y en donde pueda, sí es urgente que México se convierta en el verdadero ejemplo de la no corrupción, del crecimiento económico per cápita, de no tener regiones abandonadas, de tener menos inseguridad.

“Me van a tener a sus órdenes para que podamos construir ese México que vemos […] les agradezco mucho y en nombre de Andrés Manuel López Obrador les pido que no nos dejen, que nos acompañen porque el reto está duro, muchas gracias”.

Reiteró que la intención del nuevo gobierno es convertir a México en el paraíso de la inversión y del empleo digno.

(Con información de Guadalupe Flores)

