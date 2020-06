Precio de cerveza se regularizará en 15 días, estima Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó que en 15 días se regularizará el precio de la cerveza, después de que llegó a triplicarse por el cierre de su producción ante la pandemia del coronavirus.

El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en 15 días se regularizarán los precios, después de la apertura de la producción, de acuerdo con información de Milenio.

El funcionario dijo que en ciudades turísticas fue menor el aumento al precio de la cerveza, pues la tenían almacenada; mientras que en el norte de país y en la Ciudad de México, subió más.

Sheffield Padilla destacó que “mientras no empiece a salir producto de las principales plantas productoras, no tiene sentido monitorear los precios, porque no hay abasto”.

Con la regularización del suministro de cerveza, se acaba el “mercado negro” y la especulación en los precios del producto que llegaron a triplicarse, al tiempo que los comerciantes verán un incremento en sus ventas de hasta un 40 por ciento.

En entrevista con Notimex, el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, explicó que tras conocerse que la industria cervecera había sido considerada dentro de las esenciales, y podía volver a sus actividades, el suministro del producto se ha empezado a regularizar.

“Todavía no es un abasto regular en todos los canales de venta, la distribución se esta dando primero en los centros comerciales, pero esperamos que esta semana ya se encuentre en todos los puntos de venta”, apunto.

Dijo también que al regularizarse las actividades de producción y distribución de las cerveza se protege a los consumidores, pues anteriormente había desabasto y la especulación llevó a que una lata que normalmente cuesta de 10 a 12 pesos, se cotizara hasta en 35 pesos, lo cual fue un abuso.

