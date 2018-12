Desde el aire se observa cómo se extiende el verde a lo largo de 12 kilómetros, donde comienza la frontera color turquesa del mar.

Ahí se han formado lagunas costeras, rodeadas por manglares.

Los árboles, de pies húmedos evolucionaron para sobrevivir en los ambientes costeros y es en este ecosistema donde comienza la vida del mar.

Arrecifes de coral y manglares, maravilla de los 'jardines del mar' de isla Vamizi. (Noticieros Televisa)

Los manglares son refugio natural de muchas especies de peces y moluscos.

En el sitio de buceo conocido como ‘Middle Point’ o el punto de en medio se registra el pequeño gran mundo de los arrecifes de coral.

Al final de la isla Vamizi hay un área que no es muy grande, probablemente tiene alrededor de medio kilómetro la extensión del arrecife, pero es la diversidad en esa zona es fenomenal, así que hay una enorme muralla que desciende unos 180 metros, vas de 10 metros hasta 180 metros y en la pared tienes grandes corrientes y grandes especies pelágicas pasando cuando llegas a la cima, es un hermoso jardín de coral”, señaló Tessa Hempson, investigadora del Ocean Without Borders.

La formación de corales y su diversidad, pero sobre todo la cobertura, es sorprendente. Es como soñar mientras buceas, con formas a veces indescriptibles y colores psicodélicos que hipnotizan mientras se descubren ante tus ojos.

Los arrecifes de coral pueden contener tal diversidad de especies, como la que tiene un bosque de niebla en la tierra.

Lo sorprendente de Vamizi es que aún no sabemos mucho, pero tenemos una gran diversidad de corales, tenemos alrededor de 300 especies, pero esa lista no está de ninguna manera completa porque es un ecosistema marino muy desconocido, que es mucho de lo que lo hace tan especial a esta isla”, reiteró Hempson.

Empezamos a recorrer el arrecife y en cada formación de coral, algo está sucediendo.

Una goniopora pareciera que mece sus pólipos con la marea y aunque parecen flores, se trata de un coral duro llamado comúnmente coral maceta.

El llamado coral burbuja es espectacular. Es una especie de coral que genera aragonita, una de las formas cristalinas del carbonato de calcio con lo que forma su esqueleto.

Ocultos entre los corales duros, pequeños peces se refugian de sus predadores.

Un grupo de castañuelas bicolor, se mantienen sobre los corales, tratando de atrapar el plancton que arrastra la corriente.

Mientras estas damiselas les roban la comida a los pólipos, sorprendentemente los peces producen una gran variedad de sonidos para defender su territorio.

Entre las oquedades del coral se asoman los gobios y no es fácil grabarlos. Se mueven rápido y su tamaño promedio es de 10 a 15 centímetros.

Algunos son muy activos en las estaciones de limpieza donde otros peces más grandes se acercan para que les quiten los parásitos.

Estos son gobios dardos de aleta negra, generalmente andan en pareja, aunque los jóvenes pueden ir en pequeños grupos. Son peces tímidos y suelen esconderse en su refugio cuando se sienten amenazados.

Ese es uno de los gobios más coloridos se le conoce como gobio de fuego. Tiene dos aletas dorsales, la primera formada por radios alargados que puede desplegar a voluntad y la usa para advertir de su presencia a otros peces y aunque su aspecto es desafiante, en realidad se trata de un pez muy tímido.

Los gobios son peces crípticos, es decir, se ocultan entre los corales duros, en la arena o el fondo rocoso. Parecen tímidos, pero son muy inteligentes. Se trata de una de las familias de peces más grandes, con más de dos mil especies.

Entre los pequeños habitantes de los arrecifes no pueden faltar los nudibranquios. No es fácil encontrarlos, son moluscos sin concha, muy pequeños. Su característica principal es que tienen las branquias expuestas.

Se estima que existen más de tres mil especies y entre más coloridos, más venenosos, que es una forma de defenderse de sus predadores. Los nudibranquios adquieren las toxinas de las esponjas de las que se alimentan.

Creo que ese sitio en particular habla mucho de la salud que tiene la isla porque los sitios someros o tan cerca de la costa como fue este, en otros lugares del mundo pues ya no tienen esa salud, no tienen ni la cantidad de peces, no tienen la cantidad de coral o los corales están rotos, están maltratados y es muy representativo de la calidad de conservación en la isla, del esfuerzo que está haciendo la gente aquí por conservarlo”, concluyó el fotógrafo submarino Rodrigo Friscione.