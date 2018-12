Vamizi, isla de corales que parecen jardines del mar

Desde hace más de 500 millones de años, bajo los océanos del mundo existe una fuente de vida inimaginable. Este es uno de los eslabones más importantes que dan sustento a la vida marina. Estos corales podrían estar entre los seres vivos más antiguos del planeta. Con paisajes submarinos que parecieran de otros tiempos y distancias, donde los corales pareciera que “florecen”, como si fueran los jardines del mar. El equipo de ‘Por el Planeta’ recorrió más de 15 mil kilómetros desde México hasta Mozambique.

Desde Johannesburgo volamos hacia Dar es Salam, en Tanzania, hasta alcanzar el puerto de Pemba, en Mozambique. Nos dirigimos hacia el norte del Archipiélago de Quirimbas, en la provincia de Cabo Delgado, rumbo a la Isla de Vamizi.

Vamos en busca de uno de los ecosistemas marinos que apenas está siendo explorado, donde se esconde un arrecife muy especial que, según estudios científicos, podría ser el origen de las formaciones coralinas en la costa oriental de África.

Nos acompañan los fotógrafos submarinos Manuel Lazcano y Rodrigo Friscione.

Sabíamos que veníamos a un lugar diferente, lejos, muy lejos de cualquier otro destino al que hemos ido, y nuestra primera sorpresa es encontrarnos con un destino que está totalmente sin explorar, que está lleno de vida, que todavía es un lugar que tiene esperanza. Es un lugar donde caminas playas vírgenes, que no se terminan, donde no hemos visto pasar un solo barco, no hemos escuchado un solo motor que no sea nuestra embarcación de buceo, que no hemos visto absolutamente ningún impacto en la playa y menos abajo del agua”, dice Manuel Lazcano, director de fotografía submarina.