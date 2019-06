Polleros venden visas humanitarias a migrantes centroamericanos en Chiapas

Tras las nuevas políticas migratorias del gobierno mexicano, que incluyen la obligación de mostrar una identificación oficial para abordar autobuses, en la frontera con Guatemala, los traficantes de migrantes o polleros, buscan opciones para evitar los puntos donde la Guardia Nacional puede pedirles credenciales de elector y venden visas humanitarias.

“Se dice que está muy caliente la cosa”, apuntó Andrea, habitante hondureña.

“Puro pedo, donde está caliente es en Tapachula o ahí en Hidalgo, pero tiene un montón de entradas México, ¿me entiendes? Por ahí se va la gente que no conoce, pero uno que conoce todas las entradas, obvio que no se va a ir por ahí”, dijo un pollero.

Nacida en Tegucigalpa, Andrea, ha sido llevada por el mismo pollero en dos ocasiones en un año, desde Guatemala y México hasta Estados Unidos en donde ha llevado a sus hijos con su esposo, quien vive ilegalmente en Texas.

Ahora, por tercera ocasión, buscó desde Guatemala al mismo pollero, quien le dijo que le puede tramitar su visa del Instituto Nacional de Migración por 800 dólares para evitar problemas con los retenes de la Guardia Nacional.

Esta es la conversación:

“¿Y cómo está la cosa?”, interrogó Andrea.

“Pues bien, pues bien, por qué gracias a Dios no tenemos problemas en el camino. Nomás hay que andar al tiro por qué ya ves cómo son esos caminos”, apuntó el pollero.

“¿Y cómo estás haciendo para pasar?”, dijo Andrea.

“Siempre con la credencial, con la visa humanitaria para todos”, dijo el pollero

“Pero ¿cómo hacemos para sacar la visa? ¿Acudimos a COMAR o tú lo sacas así?”, preguntó Andrea.

“Lo que pasa es que nosotros la compramos en Migración con los meros oficiales pues de migración”, contestó el pollero.

“¿Y la visa humanitaria cuánto está costando?”, preguntó Andrea.

“La neta, la neta esa la dan en 800 dólares”, señaló el pollero.

No buscan falsificar la credencial de elector

Contrario a lo que se podría esperar, los polleros no buscan falsificar credenciales de elector para cruzar nuestro país, ellos saben que, con la visa, por razones humanitarias, pueden transitar libremente en México.

“¿Cómo haría yo para sacar una credencial electoral como que demuestre que yo soy mexicana?, preguntó Andrea, habitante hondureña.

“La verdad esa no la hacemos nosotros, yo nunca las he usado, porque nosotros sólo es que cruzamos México, entonces lo único que sacamos es la visa humanitaria por qué no ocupamos más”, dijo el pollero.

“¿Y en cuantos días te la dan?”, preguntó Andrea.

“En uno o dos días”, respondió el pollero.

“¿Pero eso lo haces con un abogado?”, dijo Andrea.

“No, lo que pasa que es un oficial de migración, él solo viene y le toma foto a la gente y la información ahí de volada y ya al siguiente día a veces el mismo día o ya las traen ahí hechas”, apuntó un pollero.

Con menos de dos semanas en el cargo, el nuevo Comisionado Francisco Garduño dijo que al tomar posesión del Instituto Nacional de Migración encontró quejas que motivaron el inicio de 400 investigaciones por corrupción en todo el país, incluyendo la frontera de Chiapas con Guatemala.

“Tenemos ya una investigación en la zona de más de 400 servidores públicos que están siendo investigados por estas prácticas. Una vez que hagamos nosotros la investigación adentro de esa unidad administrativa migratoria para ver si es cierto que personal migratorio está vendiendo este tipo de documentos. Sí es infraganti la extorsión o la colusión de servidores públicos en esta práctica de corrupción, serán puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la República”, señaló Francisco Garduño, comisionado general del Instituto Nacional de Migración.

Con información de Francisco Santa Anna.

LLH