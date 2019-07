Exigen renuncia del presidente de Guatemala tras firma de acuerdo de ‘tercer país seguro’ con EEUU

Un grupo de colectivos y organizaciones sociales de Guatemala expresaron su rechazo al convenio suscrito con Estados Unidos, que obliga a la mayor parte de migrantes a pedir su condición de asilo en el país centroamericano y convocaron a una manifestación para este sábado en las plazas de todo el país.

En una conferencia improvisada frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad, los entes pidieron la renuncia inmediata del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y de los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente, por considerar que esta acción es la evidencia de “un golpe de Estado técnico”.

Esto es un desacato a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que marcó el camino legal para esto, lo cual requiere aprobación del Organismo Legislativo”, dijo Iduvina Hernández, una de las representantes de las casi veinte organizaciones que firmaron el escrito, como la Batucada del Pueblo, la Asociación Gente Positiva o la Convergencia por los derechos humanos.

Los grupos, que mostraron su apoyo a los magistrados del máximo tribunal del país para que frenen las acciones “arbitrarias” de Morales y del “Pacto de corruptos”, señalaron que el Gobierno de Guatemala actúa “en sometimiento a Donald Trump” y quieren convertir al país centroamericano en un “tercer país seguro”, aunque no lo mencionen como tal en el acuerdo alcanzado.

Estados Unidos y Guatemala firmaron este viernes un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

Por sorpresa, la tarde del viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a la prensa que entrara al Despacho Oval de la Casa Blanca para presenciar la firma del pacto con Guatemala, ceremonia a la que asistió el ministro guatemalteco de Gobernación, Enrique Degenhart.

Hemos estado tratando con esto durante muchos años con Guatemala y otros países. Ahora estamos en un punto en el que nos llevamos bien y que hacen lo que les pedimos que hagan. Creo que va a ser una cosa genial para Guatemala, ellos tampoco quieren esos problemas”, manifestó Trump.

Aunque todavía hay muchas dudas sobre este acuerdo, como su financiamiento, las organizaciones dijeron que Guatemala no puede hacer frente a esta situación, pues el 70 por ciento de su población vive en la pobreza, el 46 por ciento de los niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica y solo invierte un tres por ciento del PIB en educación.

Jimmy y sus ministros no defienden la soberanía, ni el bienestar nacional, sino muestran un pleno sometimiento a los designios de la potencia del norte. Por lo tanto, deben denunciar”, agregó Hernández, quien siguió leyendo un comunicado conjunto en el que reiteran su petición de renuncia al presidente y a sus ministros por intentar convertir a Guatemala en “un nuevo campo de concentración de migrantes”.

Es por ello que convocaron a la población a manifestarse este sábado en “las plazas de todo el país” y apoyar estas exigencias con “bocinazos y cacerolazos diarios” a las 18 hora local cada día en rechazo a este convenio ilegal y contra un Gobierno y un congreso que no los representa.

Todo esto tiene un propósito. Seguir en el poder. Y no lo vamos a permitir. No lo queremos”, dijo Gabriela Dávila, de Asociación Gente Positiva.

Por su parte, el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, también expresó su preocupación por este acuerdo, pidió al Congreso de Guatemala “no conocer el contenido” y no aprobarlo y dijo que la función de suscribir convenios no le corresponde a los Ministros de Estado porque la función pública ” no es delegable.

Con información de EFE

LHE