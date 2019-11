Peso pierde atento a tensiones comerciales China-EEUU

El peso se depreciaba el miércoles, en línea con la mayoría de las monedas emergentes, arrastrada por una nueva ola de aversión al riesgo proveniente del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.

La moneda local cotizaba en 19.4448 por dólar, con una pérdida del 0.56% frente a los 19.3360 pesos del precio de referencia del martes.

Hay un incremento en las tensiones (comerciales), luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara una ley que respalda a los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong; mientras que China (le) exigía que (…) deje de intervenir en asuntos internos”, dijeron analistas de Monex.

En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas por más de cinco mil millones de pesos de presuntos responsables de actos de corrupción, operaciones criminales o lavado de dinero, informó el titular del organismo de Hacienda, Santiago Nieto.

“Lo que llevamos bloqueados hasta el momento: 4 mil 520 millones de manera directa y 815 millones de terceros relacionados y unos 46 millones de dólares en total. Insisto este dinero se lo quedan los bancos algo que no tiene sentido. La lista de personas bloqueadas: tenemos 858 personas en lista de personas bloqueadas”, destacó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Y reveló que el monto de las operaciones denunciadas asciende a 293 mil millones de pesos en depósitos y 361 mil millones en retiros.

Entre las denuncias destacó la relacionada a una red de corrupción en el servicio público en la que está involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para un presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral del candidato presidencial del PRI.

Dijo que ese caso se encuentra en sede judicial, las audiencias han sido públicas y por tanto no está cometiendo ninguna violación a la presunción de inocencia, ni al debido proceso.

“Y además no cometería ninguna infidencia si digo que Emilio Lozoya y yo no somos amigos, no no creo que me mande un regalo de navidad, tampoco haré lo propio. Pero es un tema, ojo, relacionado con estación supranacional de redes de corrupción, son industrias o empresas creadas en islas vírgenes, empresas creadas en Suiza y las transferencias se realizaban desde España, desde México desde Brasil, a estas empresas off shore en el extranjero y el dinero circulaba de regreso para efecto de la adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo. Caso de Altos Hornos de México fueron 3.8 millones de dólares lo que se transfirió las cuentas del señor Lozoya y su señora madre, y por otro lado el caso de casi 16 millones de dólares que Odebrecht estuvo transfiriendo”, apuntó, añadió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que en esa presunta red también hay una arista en el ámbito de lo sindical.

Sin mencionar el nombre del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, dijo que una persona hoy prófuga de la justicia, ejerció presión a los trabajadores petroleros para que votaran por el candidato presidencial del PRI en 2012.

“La persona se encuentra prófuga de la justicia, pero el caso en particular es importante porque el sujeto ganaba 140 mil pesos durante un año, pero pudo adquirir dos bienes inmuebles por más de 10 millones cada uno, gasto en tarjeta de crédito por 10 millones; 32 millones en vehículos, 4 millones en otros vehículos de lujo, y la operativa en efectivo que van de 10 millones en retiros toda esta operación si uno lo va juntando, no salen las cuentas”, destacó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

