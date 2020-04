Hacienda investiga a Luis Miranda, exsecretario de Sedesol en sexenio de EPN

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, anunció este jueves que investigan a Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Está un proceso de investigación contra Luis Miranda y a mí el Presidente me ha comentado que debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No se persigue a nadie pero si hubiera, alguien apareciera, en una investigación, lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra, y eso implica presentación de las denuncias, congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y continuar con esta política institucional”, explicó Santiago Nieto.