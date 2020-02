No hay evidencia que Lozoya haya lavado dinero para la mafia rusa: Hacienda

Según Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, hasta el momento no hay evidencia de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, haya lavado dinero para la mafia rusa.

“En este momento no tenemos un indicio sobre eso si hemos visto en las publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema, pero bueno mientras esto no se acredite pues, en atención al principio de presunción de inocencia, no podemos sostener nada al respecto, al momento hemos presentado 4 denuncias ante la Fiscalía General de la Republica, se les han congelado las cuentas a 14 personas relacionadas con él”, dijo Santiago Nieto.