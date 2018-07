Partido Acción Nacional publica convocatoria para consejo nacional

El Partido Acción Nacional (PAN) publicó su convocatoria para el consejo nacional e iniciar el proceso de renovación de su Comité Ejecutivo Nacional

La institución informó en un comunicado que la sesión ordinaria del consejo nacional será realizada los días 11 y 12 de agosto, en el auditorio Manuel Gómez Morín, en la sede del PAN.

La convocatoria fue publicada por el presidente del PAN, Damián Zepeda Vidales y fue dirigida a todos los integrantes del consejo nacional 2017-2019.

La reunión tendrá como objetivo llevar a cabo un análisis sobre el proceso electoral de 2018, además de la situación política de México y del Partido Acción Nacional, además de arrancar con la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional.

Se propondrá la integración de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, que será la encargada de llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia nacional.

El 10 de julio el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, uno de los once mandatarios estatales panistas aseguró que es necesaria una restructura del Partido Acción Nacional. “Me parece que lo adecuado es un momento de reconciliación, un proceso de revisión de lo que ha ocurrido y que en ese sentido debe de haber, no sé si cambio de dirigencia, pero sí cambios dentro del partido. Hasta ahora no se ha platicado de un nuevo presidente o dirigencia”, aseguró Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

El 9 de julio integrantes del Partido Acción Nacional exigieron a Damián Zepeda renunciar a la presidencia del PAN. También expresaron que Ricardo Anaya y su círculo interno deben ceder sus puestos de influencia para que se lleve a cabo un proceso de refundación y se nombre a un presidente interino. Entre los firmantes de esta misiva figuran Patricia Espinosa, quien fuera secretaria de Turismo durante el sexenio de Calderón; Salvador Abascal, hermano del secretario de Gobernación, Carlos Abascal; Miguel Ángel Toscano, extitular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Con información del Partido Acción Nacional/Noticieros Televisa

