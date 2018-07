Marko Cortés: Nuevo presidente del PAN no debe aspirar a cargo de elección

Marko Cortés, líder parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dijo en ‘Estrictamente Personal’ que el nuevo presidente del PAN no debe aspirar a un cargo de elección popular y se debe dedicar exclusivamente a entablar un diálogo con todos los miembros de la institución para mantener la unidad.

“Si queremos sacar al PAN adelante, requerimos no un presidente del partido que sea candidato del CEN, no un presidente del partido que sea el candidato de los gobernadores, requerimos un presidente del partido que pueda sentarse a dialogar con todos y dar certidumbre, un presidente del partido dispuesto, y yo lo estoy, a que siendo presidente del partido no aspires a ningún otro cargo de elección mientras estás en tu cargo”, dijo Marko Cortés.

Agregó que se requiere un presidente de partido y un equipo en el Comité Ejecutivo Nacional concentrado a plenitud en el encargo, ante los cambios que se dan en México.

Subrayó que tiene una buena relación con los gobernadores, con Ricardo Anaya, con alcaldes y con muchos militantes de Acción Nacional.

Marko Cortés dijo que es urgente que el Consejo Nacional del PAN sesione para dialogar y analiza lo que ocurrió. Consideró que todos, los 280 mil panistas, tienen algo de responsabilidad en los resultados de las elecciones de 2018.

“Nos obliga mucho ante esta nueva realidad a que Acción Nacional, que es la primer fuerza de oposición, que somos la primer fuerza de Estados gobernados de oposición, y que además somos la primer fuerza de Ayuntamiento, requerimos un reencuentro entre los panistas”, comentó el líder parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Explicó que es necesario un análisis profundo que parta de lo general a lo particular sobre los resultados en las elecciones: refirió que perdieron la elección a la Presidencia de la República, obtuvieron la votación más baja en los últimos años, perdieron un gran número de congresistas, tanto diputados como senadores y añadió que se mantuvieron en un segundo lugar, a pesar de la embestida del Gobierno federal con el uso de la PGR.

Con información de Estrictamente Personal

BLR