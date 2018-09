Paro laboral en hospitales de Tabasco afecta a más de 11 mil pacientes

Durante el cuarto día de paro del Sector Salud del estado de Tabasco, médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia, marcharon en Villahermosa, en protesta por la falta de pago de salarios, prestaciones e insumos en los servicios de salud.

“Nos interesa y nos preocupa y nos ocupa que no existan los medicamentos, que no existan los insumos, que no exista lo mínimo para dar una atención de calidad al trabajador”, indicó Lucía Lázaro Pérez, secretaria general del SITSSAET.

La marcha comenzó en la Plaza de la Revolución, avanzó por la avenida paseo Tabasco, vía Méndez y 27 de febrero, hasta llegar al Palacio de Gobierno y después al Congreso del estado.

Una comisión de diputados atendió a los manifestantes.

“Ahorita nos vamos a retirar, pero mañana continuamos en la asamblea general extraordinaria en cada centro de trabajo. Tienen que garantizar los insumos necesarios para la atención”, externó Lucía Lázaro Pérez, secretaria general del SITSSAET.

En la movilización participaron pacientes que apoyan las demandas de los trabajadores.

“Resulta que ahora tenemos un problema los pacientes que necesitamos el servicio médico y los medicamentos y este problema no nomas es de nosotros los pacientes”, dijo Edgar Figueroa, paciente.

“Todos los hospitales estamos igual, en el hospital de la mujer, en el ISET, en el Graham, en el Rovirosa, en todos los hospitales no hay ningún aparato, no hay medicamentos, no hay material, no hay nada, yo soy diabética, hipertensa, necesito una operación de mi vista y ni siquiera hay aparatos”, indicó Rosalía Narváez, paciente.

Los más de 12 mil miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado, mantiene sin servicio los 18 hospitales y 497 Centros de Salud que hay en el estado, dejando de prestar más de 11 mil consultas médicas.

“No, por eso no podemos levantar todavía la asamblea general extraordinaria”. añadió Lucía Lázaro Pérez, secretaria general del SITSSAET.

En un comunicado, el Gobierno de Tabasco señaló que no ha realizado los pagos por desinterés o negligencia, sino por las limitaciones presupuestales a que han estado sujetas las finanzas locales, pero que se buscan los canales para que los pagos se efectúen a la brevedad, pero después de 4 días esto no ha ocurrido.

Con información de Gerardo Sánchez.

