Cancelan más de 5 mil consultas en Tabasco por paro laboral

El sector Salud de Tabasco cancela más de 5 mil consultas debido al paro laboral.

Pese al llamado del Gobierno de Tabasco para que trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud levanten el paro laboral que mantienen desde el lunes, para exigir pagos de prestaciones, así como insumos para atender a los pacientes, este martes continuaron las movilizaciones.

Sector Salud cancela más de 5 mil consultas en Tabasco por paro laboral. (Alex Fig Cruz)

Por segundo día consecutivo, más de 12 mil trabajadores del sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado han dejado de ofrecer más de 5 mil 600 consultas.

Nosotros ya vamos a cumplir un año en estar viajando y viajando, viajando, cuando no es una cosa es otra, la primera la cancelaron la cirugía que, porque según no servían los aires acondicionados, la segunda vez que, porque no tenía el doctor el bisturí, no tenía ni el material, la tercera vez salió una urgencia y ahorita que, porque están en paro los doctores”, señaló la señora Maricela Solís Montejo, familiar de un paciente afectado.