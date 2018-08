El papa pide perdón por abusos sexuales tras casos revelados en Pensilvania

El papa Francisco afirmó que “nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado” por los abusos a menores por parte del clero, en una “carta abierta al Pueblo de Dios” publicada este lunes tras el informe revelado por la Corte Suprema de Pensilvania (Estados Unidos).

El pontífice añade: “el dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor”.

Y reafirma “una vez más” su compromiso “para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.

Asegura que “mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado”.

Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”, agrega.