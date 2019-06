Tras críticas de Ernesto D’Alessio, Paola Espinosa dialogará con diputados

Luego de que los legisladores Ernesto D’Alessio y Tatiana Clouthier cuestionaran los criterios con los que Paola Espinosa fue seleccionada para ser enviada a diferentes competencias, entre ellas, los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, la clavadista confirmó en Despierta con Loret que aceptó dialogar con diputados.

Sí ha habido ya una respuesta en la que me invitan a platicar con ellos después de Juegos Panamericanos. Yo estoy en toda la disposición de hacerlo, la verdad es que fue algo fuerte, difícil, desacreditarme como atleta. El proceso de la selección fue un proceso limpio y transparente cuando ellos dicen que no lo fue les faltó informarse, informarse bien de todas las partes porque nada más escucharon a la gente que está cerca, en el centro del país y no escucharon a la otra parte”, dijo.

Paola Espinosa, medallista olímpica, subió un video a su cuenta de Twitter, en el que critica a los diputados Ernesto D’Alessio, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara, y Tatiana Clouthier, quienes cuestionaron los criterios de selección para que la clavadista mexicana estuviera en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima, Perú, y pidió un alto a la desacreditación y agresión, pues su trabajo es entrenar y “con gusto” les dice personalmente quien es y por qué se ganó su lugar.

Fue algo fuerte y difícil el tema de desacreditarme como atleta, porque a raíz de eso se ha venido una bola de agresiones en redes sociales ya no me agreden solo como atleta, sino como mamá y como mujer, eso es lo que no se vale. Con tanta facilidad se pueda manchar mi trayectoria y mi nombre cuando hay un proceso limpio y transparente para ir a los Juegos Panamericanos, hay mucha desinformación, que está en redes sociales”.

La medallista olímpica explicó que para asistir a los Juegos Panamericanos solo pueden ir cuatro mujeres y cuatro hombres, “esa es una regla del mismo comité organizador, no tiene nada que ver México”.

E insistió en hacer un uso responsable de las redes sociales, pues dijo, es tiempo de sumar y no restar, para evitar separar al equipo mexicano y darles tranquilidad como atletas.

Nosotros como atletas también tenemos la responsabilidad de usar las redes sociales de una forma verdadera. Ahorita es momento en que todos tenemos que cerrar filas y enfocarnos en lo que tenemos de hacer, unirnos como mexicanos por un bien común ya tenemos a la vuelta los Juegos Panamericanos que son muy importantes porque dan pases para Juegos Olímpicos en muchos deportes y tenemos cerca los Olímpicos”.

Al ser cuestionada sobre su opinión por el desempeño de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la clavadista mexicana afirmó que está haciendo, por el momento muy bien las cosas y que va por buen camino.

Hay que darle tiempo, siempre los cambios, a unos les van a gustar otros no, pero creo que vamos bien. No hay favoritismo ni amiguismo y creo que también, en el tema de las becas debemos ser muy honestos. Para ganártela debes dar resultados, cuando no tienes resultados repercute en que te bajen la beca, pero esto es normal, siempre ha pasado”.

Y agregó que también se debe contar lo bueno que está haciendo la titular de la Conade, como su reciente visita a Guadalajara.

Ana estuvo en Guadalajara visitó la alberca, visitó nuestro gimnasio y está dispuesta a darnos apoyo porque no tenemos una infraestructura buena, porque no tenemos material, también hay muchas cosas buenas que ha hecho y no se están contando”, concluyó.

