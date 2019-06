Ana Gabriela Guevara debe asesorarse sobre becas de Conade, dice clavadista Adriana Jiménez

Adriana Jiménez, clavadista de altura con varios títulos y Premio Nacional del Deporte en 2017, señaló en ‘Despierta con Loret’ que los atletas quieren apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) luego de que algunos deportistas se vieron afectados en la reducción de becas, debido a los ajustes en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Entrevistada por Carlos Loret de Mola, la clavadista de altura pidió que a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, le den las asesorías correctas para que el tema de las becas tenga claridad.

Los atletas estamos aquí para sumar en pro del deporte, queremos una comunión de los atletas con los directivos, no queremos una división, lo que queremos no es perjudicar sino queremos apoyo de la Conade para nuevas generaciones porque son el futuro de México que sea lo justo”, comentó.

Adriana Jiménez reiteró que con entendimiento e inteligencia, los directivos de la Conade deben promover el deporte y darle a cada atleta lo justo para que tengan un buen desarrollo profesional.

Sabemos que un deportista esta en armonía y con tranquilidad se enfocará en su entrenamiento y sus competencias”.

La clavadista de altura explicó que su categoría de clavados debutó como un deporte ‘amateur’ integrado a la Federación Internacional de Natación (FINA) en el año 2013 en el Campeonato Mundial de Natación en Barcelona, España.

Adriana Jiménez dijo que entró al tabulador de becas de la Conade debido a los resultados que ha obtenido durante sus competencias.

Por mis resultados y por la Plata en el Campeonato Mundial entre en el tabulador de la Conade por eso soy acreedora a una beca también por esos resultados fue que me dieron el Premio Nacional del Deporte”.

Señaló que los clavados de altura se están valorando para desarrollarse como un deporte olímpico en 2024.

Tras ser entrevistada el miércoles pasado en ‘Despierta con Loret’ sobre las críticas por los recortes en las becas de los atletas mexicanos, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reiteró que se trataba de ‘berrinches’ de los deportistas porque se hicieron ajustes en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

En el caso de la clavadista de altura Adriana Jiménez, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, señaló que primero no le habían pagado a la atleta por problemas administrativos y que además estaban valorando su beca porque su disciplina no es deporte olímpico, sino profesional y no se puede pagar profesionales.

Con información de Despierta con Loret

LSH