Con pañuelos verdes, mujeres se manifiestan en el Metro Constitución de 1917

Esta tarde en Iztapalapa, integrantes del colectivo feminista “Libres y Combativas” repudiaron que se criminalice a las mujeres por romper puertas de vidrio y no a los policías por violar a las mujeres.

Algunos pasajeros del Metro las encararon.

23 minutos después de las seis de la tarde, en uno de los caminos a un paradero de la estación Constitución de 1917, un grupo de mujeres con el rostro cubierto con pañuelo verde iniciaron un mitin en el que denunciaron la presunta violación a una mujer en la alcaldía de Iztapalapa.

“Se han cometido en la demarcación de Iztapalapa violaciones de mujeres trabajadoras en un taxi de esta demarcación. Hemos hecho la denuncia pertinente a la alcaldía de Iztapalapa y a la Fiscalía de delitos sexuales de la Procuraduría de esta ciudad, pero no hemos obtenido ninguna respuesta favorable a nuestras demandas”, señaló una manifestante.

Minutos más tarde, un pasajero del Metro encaró a otro hombre que apoyaba la protesta, y a las mujeres que se manifestaban.

“Aquí en el mismo Metro toda la gente quejándose porque no puede salir como les gustaría, perdónenos estamos cansadas, ustedes no podían salir ahorita, pero a muchas les quitaron la vida otras tantas ni siquiera sabemos dónde están”, comentó una manifestante.

Las manifestantes reprocharon la postura de las autoridades, tras la irrupción violenta de feministas en las instalaciones de la Procuraduría capitalina el día de ayer.

“A nosotras nos criminalizaron por haber roto un vidrio, por haber aventado brillantina, por haber rayado paredes, pero no les importan las mujeres muertas, no les importan las violadas ni las desaparecidas. A mí me importa que la Policía, que era la que se supone que está a cargo de cuidarnos, está violando niñas, está violando mujeres, y no hacen nada al respecto”.

La movilización finalizó sin incidentes.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en un mensaje de Twitter anunció la suspensión de los elementos policiacos involucrados en delitos de violencia contra las mujeres.

“Ante los acontecimientos en donde policías han sido señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra las mujeres, quiero manifestar lo siguiente: 6 elementos policiacos han sido suspendidos de sus funciones mientras la investigación sigue abierta, como lo he dicho, no habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables”, dijo Sheinbaum.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH