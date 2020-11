Paisanos serán sometidos a cuarentena en Chihuahua

Humberto manejó más de 12 horas desde el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para tramitar un permiso en la aduana y continuar su viaje hacia el interior de México para visitar a su familia.

Dice que ha tomado las recomendaciones de higiene para viajar, aún, cuando las autoridades de Salud de Chihuahua, pidieron a los paisanos mantenerse en cuarentena antes de reunirse con sus familias o no viajar esta temporada y así evitar contagios por COVID-19.

“Para quedarse aislado 14 días y posterior a ello, si no presento ningún síntoma, entonces si acercarse de manera prudente y a la mayor distancia posible a su familiar, no llegar directo al hogar, para eso es esta cuarentena”, informó Arturo Valenzuela, Director Médico de la Secretaría de Salud de Chihuahua.

“Pues fíjese que está bien porque principalmente están haciendo lo suyo, o sea de que todo esté controlado y no se expanda más y esa es toda mi opinión, porque es como va a ser una cuarentena no, como una cuarentena y yo estoy de acuerdo, es una protección para toda la ciudadanía”, opinó Humberto Jáquez, paisano.

En Ciudad Juárez, Chihuahua ya se registra una intensa actividad en las aduanas, donde los paisanos comenzaron a llegar para tramitar los permisos de internación de sus vehículos.

“Definitivamente muy seguro pedir eso para todos, de hecho, yo nomas voy y me encierro con mi mama, ahí me quedo y de regreso, pues nos quedamos en casa, no salimos, de hecho trabajo desde la casa”, comentó María Montes, paisana.