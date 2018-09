El país se encuentra en bancarrota, dice AMLO en Nayarit

Andrés Manuel López Obrador arrancó su gira de agradecimiento en Tepic, Nayarit.

En un acto al aire libre, dio a conocer uno por uno los programas del próximo gobierno federal que llegarán a los nayaritas: becas para estudiantes de escasos recursos, precios de garantía para las cosechas, apoyos a pequeñas empresas y comercios.

Aseguró que cumplirá con todo lo que ofreció en campaña, pero aclaró que quizás no haya recursos suficientes para todo lo necesita el país porque hereda dificultades económicas en todos los sentidos.

En entrevista, abundó en la situación de bancarrota en que, dijo, recibirá la economía nacional.

Lleva 30 años en bancarrota el país, desde que se está aplicando la política neoliberal, hay muchos más pobres ahora que antes, en inseguridad está peor, 80 homicidios diarios, díganme si ha habido crecimiento, si ha habido empleos, si ha habido paz, si ha habido bienestar, o sea, seamos también objetivos, no me estoy quejando, no me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país”, indicó López Obrador.