Manejaremos los recursos con transparencia, dice AMLO

En Tepic, Nayarit, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inició su gira de agradecimiento.

Dijo que aunque el país se encuentra en bancarrota, cumplirá todo lo que ofreció en su campaña.

Aseguró que todos los recursos que se ejerzan durante su Gobierno serán manejados con transparencia y honradez.

Afirmó que si se presenta una devaluación o un desequilibrio macroeconómico no será responsabilidad del Ejecutivo.

No van aumentar los impuestos en términos reales ni habrá impuestos nuevos, segundo, no va aumentar el precio de las gasolinas, del gas, de la luz, en términos reales, no va haber gasolinazos, y como vamos a construir una nueva refinería, y vamos a reparar las 6 refinerías que existen en el país a mediados del sexenio, vamos a bajar considerablemente el precio de las gasolinas, ese es el compromiso que hicimos”, dijo López Obrador.

Hicimos el compromiso y lo vamos a cumplir de que no se va pedir prestado, no se va seguir endeudando al país, vamos a invertir a gastar solo lo que ingrese a la Hacienda pública, no vamos a caer en lo que se llama técnicamente déficit, no vamos nosotros a actuar de manera irresponsable, endeudando a México, también hicimos el compromiso y lo vamos a cumplir de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación, que si se dan esos fenómenos no va ser por culpa del presidente de la República, del titular del Ejecutivo, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”, señaló.