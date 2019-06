Los restos de Norberto Ronquillo, el estudiante universitario que fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, llegaron este miércoles a Chihuahua. Después, un cortejo se trasladó hasta Meoqui, donde las cenizas serán veladas. Además, se prepara una marcha en esa comunidad para exigir paz y seguridad en México.

Vestidos de blanco, familiares y amigos de Norberto Ronquillo Hernández recibieron sus restos a las 07:50 horas en el aeropuerto “Roberto Fierro” de la ciudad de Chihuahua.

Con pancartas y exigiendo justicia, los familiares y amigos formaron una valla para dar paso a los padres de Norberto Ronquillo, la señora Norelia Hernández y Norberto Ronquillo, quien cargaba la urna con las cenizas de su hijo.

Los padres del estudiante avanzaron en medio de decenas de personas que se acercaron a ofrecerles sus condolencias y un abrazo.

Restos de Norberto Ronquillo llegan a Chihuahua (Noticieros Televisa)

Caminaron por el pasillo principal del aeropuerto con los restos de su hijo agradeciendo las muestras de afecto y la solidaridad de quienes acudieron para recibirlos y los pasajeros que esperaban un vuelo.

La familia salió de la terminal aérea y abordó una camioneta para viajar poco más de 80 kilómetros hasta el municipio de Meoqui, Chihuahua, donde las cenizas serán veladas durante todo este día. Además, se prepara una marcha en esa comunidad para exigir el restablecimiento de la paz y la seguridad en México.

Norelia Hernández, madre del estudiante secuestrado y asesinado, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde agradeció a la sociedad su solidaridad y pidió unidad para que no se repitan casos como el de su hijo.

No podemos dejarle al gobierno todo, también como ciudad, como ciudadanos, como padres cada quien de nuestra parte tenemos que hacer lo propio. Ayer fui a expresar con la jefa de Gobierno, con la procuradora, fui a alzar la voz por todas las Norelias, por todos los Norbertos. Lo que pasó ayer y lo que pasó atrás, que si hubo gobiernos que no han hecho nada, que si el otro gobierno tampoco, eso ya no importa”, apuntó la madre de Norberto.