Hay dos líneas de investigación sólidas por caso de Norberto Ronquillo

Hay dos líneas de investigación sólidas en el caso del secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo, explicó Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La funcionaria detalló que la dependencia ha tenido “acceso a una investigación, un análisis más puntual de lo que tiene que ver con cámaras, testimonios que hemos logrado obtener del entorno de este joven, que era un joven ejemplar”.

Dijo que están trabajando con “la participación de la gente que nos habló y nos dio acceso a sus cámaras, lo que nos permite tener información que no teníamos”.

Ernestina Godoy señaló que hay “dos líneas de investigación robustas, que vamos a dar a conocer cuando haya resultados”, pero, por lo pronto, “no descartamos nada”.

Apuntó que los investigadores están divididos en “los que están en territorio, y otros que están en el área de análisis e inteligencia”, por lo que “espero que podamos encontrar pronto a los culpables”.

Dijo que, desde su perspectiva, es un secuestro atípico, porque ha conversado con “especialistas en la materia de secuestros y me dicen que es atípico los tiempos, las negociaciones; por el resultado de la necropsia me dan un intervalo post mórtem entre tres y cinco días, lo que puede hacer suponer que la misma madrugada del miércoles lo privaron de la vida y eso impide dar pruebas de vida, lo que es atípico”.

En cuanto a la participación de los policías de la Ciudad de México, reconoció que los errores en su actuación son por “falta de capacitación”.

Apuntó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana “llevó a sus elementos a asuntos internos y ya fueron legalmente citados para que nos informen qué fue exactamente lo que sucedió y por qué decidieron llevar el vehículo con la familia en vez de ponerlo a disposición de las autoridades. Yo creo que fue por falta de capacitación”.

Subrayó que “la delincuencia organizada no se desestima como línea de investigación, analizamos la información previa que tenemos de las zonas, de modus operandi”.

La funcionaria capitalina defendió que “los protocolos iniciales, el 911 no fallaron; de las dos llamadas que tenemos, una, a las 21:40 minutos, se recibe la primera llamada y nos dicen que es alguien que va en su bicicleta y ve que bajan a una persona de su carro. A las 21:57 una unidad estaba en el lugar. No falla el 911, al parecer no ubicaron el lugar y el código de cierre es negativo”.

“La segunda llamada es a las 22:50, que es cuando nos hablan de la ubicación del vehículo, y a las 22:57 está la unidad en el lugar”, puntualizó.

De este caso, dijo Ernestina Godoy, “aprendemos que debemos tener más presencia en territorio; que nuestros policías tienen que estar mucho más capacitados para tomar protocolos; la ciudadanía no confía en las instituciones y prefieren hacer las negociaciones ellos solos”.

Señaló que se entiende que “hay indignación generalizada, porque es un joven privado de la libertad saliendo de la universidad, y es responsabilidad del gobierno tener fuerte la prevención, pero también tener una investigación que estamos haciendo, que no hemos dejado de hacer y atender a las víctimas, la familia también es víctima y tenemos que atenderlos de manera cercana, empática y humana, pero, sobre todo, sacer lo que nos toca, no rendirnos hasta terminar, hacer lo que nos toca”.

Sobre los resultados de la investigación, “no quiero dar una fecha, pero a la brevedad tenemos que encontrar a los presuntos responsables, a la brevedad, como le prometimos a la familia, no nos vamos a rendir”.

(Con información de FOROtv)

tfo