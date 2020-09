No hay que anticipar vísperas sobre seguridad de la vacuna de AstraZeneca para COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, habló, durante la conferencia de salud del 8 de septiembre, sobre la decisión de AstraZeneca de suspender momentáneamente sus pruebas de vacuna para COVID-19.

Te recomendamos: México rebasa las 68 mil muertes y los 640 mil casos confirmados por COVID-19

López-Gatell señaló que la decisión de AstraZeneca se pudo deber a diversos factores, por lo que hizo un llamado a la población a no anticipar vísperas o evitar especular sobre la vacuna que se puso a prueba en países como Estados Unidos y el Reino Unido.

“No hay que anticipar vísperas, no comenzar a especular sobre la seguridad, en general, de las vacunas y, en particular, de ésta que está involucrada, porque todavía no tenemos la información correspondiente. Podemos confiar en que éste y otros estudios semejantes de las otras vacunas cumplen los estándares éticos que se estipulan y que incluyen un Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos”, compartió.