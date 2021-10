Niños de la caravana migrante narran su temor y esperanza durante su travesía hacia EEUU

La caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a la Ciudad de México arribó al municipio de Escuintla, Chiapas, después de un recorrido de 15 kilómetros desde Villa Comaltitlán. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó hoy que otorgará tarjetas de visitante por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad que integran la caravana.

Los organizadores de la caravana migrante dicen que hay por lo menos mil 250 niños de entre 2 meses y 12 años de edad.

Hay recién nacidos y pequeños que no se dan cuenta aún de lo que pasa a su alrededor, con la autorización y en presencia de sus padres, platicamos con algunos de ellos.

Algunos, pese a su corta edad, recuerdan migraciones peligrosas, como la que vivió el cubano Matías, quien actualmente tiene 4 años de edad, cuenta así cómo pasó el llamado tapón Del Darién, entre Colombia y Panamá.

Ericka tiene 12 años, junto a su hermana y sus padres salió huyendo de su país.

“¿Qué te gusta de tu país y que no te gusta? Me gusta porque puedo ir a las playas, lo que no me gusta es que no hay libertad, es muy difícil la convivencia allá. ¿Por qué saliste de tu país? Por qué a mi papá lo estaban persiguiendo porque no quería ir a cumplir una misión en Venezuela. Quiero llegar a los Estados Unidos, tengo temor a que Migración nos atrape y nos lleve para Cuba de vuelta”, contó Ericka 12 años, hija de migrantes cubanos.