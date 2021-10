¿Cómo es el cruce de los migrantes haitianos en la Selva Del Darién?

Ante el aumento de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, crece el número de migrantes que busca llegar a dicho país, que sigue demandando mano de obra, pero cumplir el sueño americano no es nada fácil, especialmente cuando se cruza la selva Del Darién, en Panamá.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo en el último año, de octubre a septiembre, a 1.66 millones de migrantes, la mayor cantidad de detenciones desde el año 2000 y la tercera cifra más alta desde 1925, que es cuando se tiene registro.

Y esto no parece que vaya a parar, pues la necesidad de miles de migrantes haitianos es muy grande, ningún peligro parece detenerlos.

El cruce obligado para los migrantes haitianos que salen de Necoclí, Colombia, es un viaje entre la selva Del Darién, un trayecto que abarca 70 kilómetros.

Para llegar hasta ahí cada uno de los haitianos debió cruzar El Caribe colombiano y el municipio de Acandí, el trayecto es de 55 kilómetros que se hace por mar y tierra.

Hay dos formas de hacer el viaje: una es en embarcación acreditada con horarios y número de pasajeros limitados, esta forma de viajar está ocasionando que más de 15 mil haitianos estén varados en Necoclí y que se generen todo tipo de enfrentamientos.

La segunda, un viaje clandestino que se hace de noche, en lanchas diseñadas para 14 personas, pero en las que los traficantes suben hasta 30 pasajeros.

En Punto acompañó a uno de los coyotes que realizan este tipo de viajes, dice que lleva 30 años en esta actividad, llevaba a su hermano menor, un joven que, dice, está aprendiendo el negocio del coyotaje. La cita fue en la zona de pescadores de la playa de Necoclí a las siete de la mañana.

“Vamos hacía Acandí, Chocó, salimos desde Necoclí, Antioquia. El mar está más o menos, se alza en tiempo de verano, se elevan las maretas”, Traficante de migrantes en Necoclí, Colombia.

El viaje dura dos horas y media, cuesta 500 dólares por persona los pasajeros pueden viajar solo con un equipaje y no se les provee chaleco salvavidas. Ya sea de día o de noche, el desafío es que no se averíen los motores o que la embarcación no sea volcada por las olas que en ocasiones, llegan a medir hasta tres metros de altura.

“Es necesario porque de pronto uno falla, o se daña uno y no es como andar con dos maquinas por el tiempo o como puede venirse”, Traficante de migrantes en Necoclí, Colombia. “Hace como 8 días hubo un fracaso de unos compañeros que fracasaron en el mar por falta de seguridad”, Traficante de migrantes en Necoclí, Colombia. “Esto es Acandí, gracias a dios ya estamos llegando, bien Gracias a Dios con todo mundo bien. Aquí es donde los migrantes llegan a Acandí y corren hacia la trocha, tres horas, de ahí para adentro para llegar a los campamentos”, Traficante de migrantes en Necoclí, Colombia.

Si se logra llegar con bien a Acandí, lo que sigue es cruzar los 15 kilómetros restantes en tierra, con el auxilio de otro coyote.

Todo se paga en dólares, los más favorecidos realizan este viaje en moto o a caballo, quienes viajan sin dinero lo hacen a pie.

“¿Cuánto tiempo es de aquí, así en carreta? En carreta demoras tres horas, y cómo viene descansando el caballo demoras hasta tres horas y media para poder ir con el caballo un poquito descansado,Todos los días están pasando, todos los días”, Motociclista Acandí, Colombia.

Hay miedo en el trayecto, por ello, aunque la mayoría sabe francés, portugués, inglés o español, ninguno habla o lo hace muy poco.

No hay carreteras, todo es lodo, el río Pinololo se cruza en cinco puntos los cuales crecen con la característica lluvia de la región y cuando no es así, el sol calienta hasta a los 35 grados centígrados.

Si no hay contratiempos, desde el puerto de Acandí a la entrada Del Darién son 8 horas de viaje, ahí acampan una noche, hasta ese punto, un migrante ya ha gastado 600 dólares, pero al llegar integrantes del Clan del Golfo les cobran otros 500 dólares por cruzar y guiarlos entre la selva.

“A partir de aquí comienza la entrada hacia la selva del Darién, mejor conocido como el tapón del Darién. Aquí los migrantes viven de todo; desde violaciones, robos, hasta asesinatos. Incluso señalan que ha tenido que pasar por encima de cadáveres de niños”, finalizó Abraham Reza.

Con información de Abraham Reza y Adrián Tinoco

DMGS