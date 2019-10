Alrededor de 50 familiares de niños con cáncer atendidos en el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, se plantaron afuera del Senado de la República para exigir a los legisladores claridad sobre los recursos del nuevo Sistema de Salud que sustituirá al Seguro Popular.

Es un problema de transparencia, necesitamos que nos informen. ¿Cómo se va a utilizar este dinero? y ¿quién lo va a manejar? Aquí hay una contradicción muy profunda, se hizo una consulta el año pasado para quitar un aeropuerto. ¿Por qué no se consulta a los médicos y enfermeras que son los que saben? Si dicen: ‘no hay problema’, me parece fantástico, adelante, pero ya se socializó, ya se nos informó, es la vida de nuestros hijos”, exigió Israel Rivas, padre de niña con cáncer.

Con pancartas y firmas exigieron audiencias con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, y con el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Luego de unos minutos fueron recibidos.

IMAGEN Padres de niños con cáncer exigen a senadores claridad sobre recursos para la enfermedad. (Twitter)

Tras sostener la reunión, según los padres de familia, se pospondrá la ratificación en el Senado de la reforma al sistema de salud, enviada por la Cámara de Diputados

Senadores nos dijeron que hoy se iba a aprobar, al rato, o ahorita se estaría aprobando. ¿Se pospone entonces? Se pospone la discusión. No es a capricho que queramos el nombre de un sistema de salud, es el saber cómo se va a utilizar y cuáles serán los mecanismos que nos va a brindar el Estado mexicano a través de sus programas de gobierno, para poderles brindar este derecho a la salud”, agregó Israel Rivas, padre de niña con cáncer.

Mira, ésta es la nueva ley, es la famosa que no nos la habían mostrado. Es de 40 hojas, aquí dice que sí quedan cubiertos los niños, sí hay gastos catastróficos, pero no dice cuáles enfermedades cubren y cuáles no. Entonces, seguiremos, lo vamos a leer con calma con gente especialista que sepa de esto”, concluyó Omar Hernández, padre de niño con cáncer.